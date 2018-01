Grande appuntamento con la comicità, il Mago Forest sbarca alla Nave de Vero

Il comico, prestigiatore, showman e conduttore televisivo Mago Forest, volto storico di Zelig, sarà a Marghera il 2 febbraio 2018 ad intrattenere il pubblico di Piazza de Vero con il suo “Forest Show”.

Il Mago Forest

Mr. Forest, all’anagrafe Michele Foresta, nasce a Nicosia in Sicilia. Ottenuta la maturità scientifica si trasferisce a Milano per seguire i corsi di mimo e teatro, che gli hanno permesso di cimentarsi nei primi cabaret e iniziare così la sua carriera da comico e showman. Dopo le prime performance a Parigi e Londra, plasma il suo personaggio identificativo: il Mago Forest, parodia del Grande Houdini e dell'italiano Mago Silvan, che unisce una vena comica cabarettistica ad una scarsa abilità da prestigiatore.

La carriera

Il suo debutto televisivo risale al 1988 con la trasmissione televisiva “Indietro tutta!”, ma deve la maggior parte del suo successo alla collaborazione con Nino Frassica nei primi anni ’90. Raggiunge il record di presenze tra i comici di Zelig tra il 1997 ed il 2001; nello stesso periodo conduce "Paperissima Sprint" e tutte le trasmissioni televisive della Gialappa's band (come "Mai dire Grande Fratello", "Mai dire domenica, "Mai dire candid") con cui collaborerà fino al 2010, anche assieme a Ilary Blasi e a Cristina Chiabotto.

Gli ultimi show

Più recentemente, partecipa come conduttore ed ospite a molte trasmissioni in prima serata su Rai e Mediaset ("Fenomenal", “Uman - Take Control!", "Chiambretti Sunday Show" e “Stasera tutto è possibile"), fino al grande ritorno a Zelig come conduttore nella stagione 2013-2014 e di nuovo da comico nel 2016. Nel 2017 è protagonista con la Gialappa's di un nuovo programma su Rai Due: "Rai dire Niùs".