"Il malato immaginario" al teatro Belvedere

La rassegna "Teatro di Primavera 2019" si concluderà domenica 24 marzo alle ore 16 nel Teatro Belvedere di Mirano con la compagnia La Bautta “Fulvio Saoner” che metterà in scena la commedia “Il malato immaginario” di Molière.

La rassegna

La rassegna, promossa dal Comune di Mirano e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club”, ha riscosso finora un grande successo di pubblico registrando il tutto esaurito ad ogni spettacolo. “Il malato immaginario” fu l'ultima creazione di Molière (Jean Baptiste Poquelin, nato a Parigi nel gennaio del 1622) e andò in scena la prima volta il 10 febbraio 1673. L'autore, benché seriamente ammalato, volle recitare la parte del protagonista ma durante la quarta rappresentazione, il 17 febbraio, fu colto da malore sulla scena e morì poche ore dopo. Argante è quello che oggi si direbbe un ipocondriaco. Vedovo con due figlie, risposatosi con l'avida Belinda, impernia la sua vita sul medico e sul farmacista, figure stimate indispensabili alla sua sopravvivenza, tanto che medita di far sposare la figlia maggiore, Angelica, col figlio del suo dottore, laureato anch'esso in medicina. Angelica s'è però già provvista di un innamorato, naturalmente inviso al padre. La serva Tonina, deus ex machina della situazione, con uno stratagemma riuscirà a smascherare Belinda e a far sposare i due giovani.

Info

cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it

tel. 041.431028