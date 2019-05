Le abitudini alimentari e la correlazione con le malattie reumatiche: incontro al Civile di Venezia

Malattie reumatiche e abitudini alimentari: all’ospedale di Venezia gli specialisti incontrano la cittadinanza per offrire i migliori consigli di prevenzione, ed allo stesso tempo per sgomberare il campo da luoghi comuni e fake news sull’argomento.

Il convegno, intitolato “L’alimentazione per la prevenzione e la cura delle malattie reumatiche”, si svolge venerdì 24 maggio nella sala San Domenico dell’ospedale civile con inizio alle ore 16.30; è organizzato dall’associazione Hemove Onlus, che si occupa della promozione della ricerca e la divulgazione scientifica nel campo delle malattie reumatiche, in collaborazione con l'Ulss 3 Serenissima.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Malati Reumatici AmaRV, vede come relatori il dottor Paolo Spinella, professore associato e direttore dell’Unità Operativa e della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, e la dottoressa Francesca Oliviero, ricercatrice del Dipartimento di Medicina DIMED, Università di Padova. I due specialisti affronteranno il tema del ruolo della dieta mediterranea nelle malattie reumatiche, focalizzando l’attenzione rispettivamente sulle evidenze sperimentali e quelle che invece sono notizie di scarsa attendibilità che è possibile reperire sul web. Durante l’incontro, i relatori saranno a disposizione del pubblico anche per eventuali domande o chiarimenti. Interverrà anche il professor Leonardo Punzi, coordinatore dell’area reumatologica veneziana e Presidente di Hemove.