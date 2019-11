Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco - Il Musical

Dopo più di 20 date sold out in tutta Italia, con grande apprezzamento da parte di pubblico e critica, La Compagnia Neverland di Fano, arriva per la prima volta al Teatro Corso di Mestre con un musical interamente originale sia per i testi che per le musiche, tutto dal vivo.

Fantastiche scenografie, 17 attori sul palco e canzoni bellissime, condurranno grandi e piccini in un mondo fatato, alla scoperta dei veri valori della vita.

Il musical è liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm “La Bella Addormentata” la storia della principessa Aurora segnata dal terribile destino inflitto dalla perfida strega del male Malefica.

È una fiaba del passato rivisitata nella storia, arricchita di nuove avventure e personaggi proprio per essere ancora più magica.

MALEFICA e la BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO è una favola romantica e avventurosa che allo stesso tempo affronta temi d’importanza sociale come l’amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l’amore e il valore della famiglia.

Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un'atmosfera suggestiva come quella del bosco incantato tra fate ed elfi danzanti, canterini e vanitosi e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi, sarà uno spettacolo esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’amore vero, alla fine, supererà ogni barriera, anche quella del tempo.

Uno spettacolo per tutta la famiglia della durata di 2 ore compreso intervallo di 10 minuti. Imponenti scenografie, effetti speciali e tutto interamente dal vivo.

Portate i vostri bambini a teatro, sarà un’esperienza indimenticabile!

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale e per ulteriori informazioni, seguite le pagine Facebook e Instagram dedicate all'evento.