Mamma mia!, il grande spettacolo dedicato alla musica degli Abba sbarca a Jesolo

Successo per l’unica tappa veneta del musical "Mamma mia!", versione italiana dello spettacolo dedicato alla musica degli Abba. Vista la grande richiesta, le due repliche in programma al Pala Arrex di Jesolo martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2018 si arricchiscono di nuovi settori per il pubblico.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, organizzato da Due Punti Eventi con il patrocinio del Comune di Jesolo, riprende la più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA. A quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, la nuova versione è realizzata da una grande produzione tutta italiana, firmata da Massimo Romeo Piparo, che ha creato tutto lo spettacolo, dalla regia alle scenografie, dalle coreografie ai costumi, traducendo integralmente i dialoghi e le 24 canzoni degli Abba suonate dal vivo dall'orchestra.

Il cast

Strepitoso anche il cast. Luca Ward (My Fair Lady, Tutti Insieme Appassionatamente), Paolo Conticini (Vacanze Romane) e Sergio Muniz (The Full Monty) sono infatti i protagonisti maschili, tre attori e volti del piccolo e grande schermo amatissimi dagli spettatori italiani e già affermati anche nel musical. La protagonista femminile è la rivelazione del musical italiano Sabrina Marciano (nota per il ruolo della maestra di danza nell’acclamato Billy Elliot), mentre la giovane Sofia (Sophie) sarà interpretata da Eleonora Facchini, classe 1992. Accanto a loro anche Elisabetta Tulli e Laura di Mauro nei ruoli delle scatenate amiche del cuore di Donna, rispettivamente Rosie e Tanya, e Jacopo Sarno alias Sky, per un cast di oltre 30 artisti, accompagnato dall’ Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, posizionata all’interno della scena.

La storia

La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo e divertimento: tra le bellezze di un'isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

Prevendite

Vendite dei biglietti sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket.