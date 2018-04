Mangia Street Food, il cibo di strada in centro a San Donà ma non solo: musica e spettacoli

Torna a San Donà di Piave il cibo di strada. L'appuntamento con il nuovo appuntamento del Mangia Street Food Festival sarà con la Festa di Primavera, dal 20 al 22 aprile 2018 in Piazza Indipendenza.

Tanti appuntamenti, non solo cibo

Come di consueto, i migliori food truck d'Italia vi faranno assaggiare specialità culinarie di ogni tipo e per tutti i palati. Tre giorni di cibo di qualità, ma anche dj set, band live e intrattenimento. Spazio quindi, a rotazione, ad artisti di strada per diffondere leggiadria e divertimento, ai mariachi live che gireranno e strimpelleranno per i tavoli, allo show di Radio Company con #quellidellacompany per l'aperitivo, ai Funkasin Street Band. E ancora ai laboratori di show cooking per i piccini, allo show-cooking e dalle 21 al silent party.

Programma

Venerdì

Apertura & Spettacoli live dalle 18

DJ Christian EFFE

Sabato

Apertura & Spettacoli live alle 12 (dal pranzo alla cena)

Music all day long - Dj set rotation

Domenica