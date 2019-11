Marcia contro la violenza sulle donne a Musile di Piave a scopo benefico

Una marcia per dire no alla violenza sulle donne. E’ l’evento, patrocinato dal Comune, in programma per sabato 23 novembre 2019 a Musile di Piave.

L'appuntamento

L’appuntamento socio-sportivo, aperto a tutti, si snoderà in un percorso cittadino di 4 km. La quota d’iscrizione è di 5euro e i proventi saranno interamente devoluti al Centro Antiviolenza e Antistalking La Maginolia di San Donà di Piave. Per prenotare è sufficiente mandare una mail all’indirizzo musilemarcia@gmail.com.