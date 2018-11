Come la magia, l'illusionista e presentatore Marco Berry al teatro Malibran

Sabato 24 novembre 2018 alle 18 al Teatro Malibran di Venezia, va in scena “Come la magia”, un grande spettacolo di Marco Berry che racchiude i numeri più importanti della sua lunga carriera: un mix di illusionismo, prestidigitazione ed escapologia (l’arte di liberarsi dalle costrizioni fisiche come corde e catene) insieme ad alcuni esperimenti estratti da Mindshock, un viaggio alla scoperta dei meccanismi della mente e della possibilità di condizionare i comportamenti, i gusti e perfino i pensieri, attraverso strategie e tecniche della comunicazione.

Beneficenza

Lo spettacolo servirà per raccogliere fondi per finanziare la creazione di un reparto malattie infettive nel presidio medico nel villaggio di Darwonaji, dove la Fondazione ha già costruito il reparto degenze. Un tema a cui anche Marco Berry è particolarmente legato: nel 2011, l’ex “iena” ha fondato la Marco Berry Onlus per avviare progetti di cooperazione nel Somaliland, non lontano dall’area dove hanno preso vita i progetti della Fondazione Elena Tevisanato. È possibile prenotare chiamando il numero 349-0094670 oppure scrivendo a info@fondazione-elena.org.

Biglietti

I biglietti sono in vendita presso: