"Le avventure di Numero Primo", il nuovo spettacolo di Marco Paolini a Jesolo

AMC Eventi e Comunicazione presenta un evento imperdibile con Marco Paolini e il suo spettacolo "Le avventure di Numero Primo", che si terrà al Palazzo del Turismo di Jesolo venerdì 23 novembre alle 21.

Lo spettacolo

Ambientato in un futuro prossimo e possibile, in cui la rivoluzione tecnologia è oltremodo diffusa ed inarrestabile, in cui le città “pullulano di razze e razzismi”, Le Avventure di Numero Primo è la storia del tentativo di un rapporto padre-figlio tra Ettore Achille, fotografo di guerra freelance, che diventa improvvisamente genitore di Nicola detto “Numero Primo”, figlio di una donna siriana malata terminale che cerca sul web qualcuno a cui affidare il bambino. I due si muovono in un territorio che è il Nord Est re-immaginato in chiave fantascientifica, scenari ipotetici e inquietanti di un mondo futuro che indaga su tanti aspetti del nostro presente per farci riflettere su quale sia il nostro rapporto con la tecnologia.