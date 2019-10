Marco Paolini torna a Venezia: "Nel tempo degli dei" sul palco del teatro Goldoni

Al Teatro Goldoni si alzi il sipario. Giovedì 24 ottobre 2019, dalle 20.30, ritorna sul palcoscenico veneziano Marco Paolini con lo spettacolo "Nel tempo degli dei. Il calzolaio di Ulisse". Il Teatro Stabile del Veneto inaugura così la nuova stagione 2019/2020, dedicata a Cesare De Michelis. Si potrà assistere allo spettacolo fino al 27 ottobre.

Scritto dall’attore bellunese insieme a Francesco Niccolini con un cast di sei attori e musicisti sapientemente guidati da Gabriele Vacis, la cui regia si dimostra capace di superare divisioni nette tra musica e parole per creare un’unica grande partitura teatrale, lo spettacolo porta in scena le memorie di un Ulisse non più guerriero ma calzolaio per parlare dell’oggi attraverso i miti di un tempo.

Lo spettacolo di apertura

Smessi i panni dell’eroe sono ormai dieci anni che Ulisse perpetua il suo peregrinare, camminando verso non si sa dove con un remo in spalla. Impossibilitato a sottrarsi a un destino di morte e violenza voluto dagli dei, l’eroe di Omero si autoinfligge la più dura delle punizioni, rinunciando al trionfo e all’immortalità e obbligandosi a un nuovo esilio. Il protagonista è dunque un pellegrino solitario e invecchiato, che non ama svelare la propria identità e che tesse parole simili al vero. Si nasconde, racconta fandonie, s’inventa storie alle quali non solo finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito.

Alla regia Paolini ritrova Gabriele Vacis, che gioca con tutti gli artisti presenti in scena, superando divisioni nette tra musica e parole per creare un’unica grande partitura teatrale, dove ogni singolo interprete diventa funzionale al racconto. Un affondo nel contemporaneo, un “de profundis” che annuncia l’inevitabile fine degli eroi.