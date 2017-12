Teatro Corso di Mestre, l'ultimo giorno del 2017 e il primo del 2018 con Marco e Pippo

Ultimo giorno del 2017 e primo del 2018 al Teatro Corso di Mestre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che in realtà è un trio. L'appuntamento è per il 31 dicembre 2017 e in replica per l'1 gennaio 2018.

Lo spettacolo

Tra pezzi comici storici e sorprese inedite, sarà il capodanno ideale sia per chi conosce già Marco e Pippo, sia per chi li scopre la prima volta. E alla fine dello spettacolo pandoro e prosecco per tutti, per dare il giusto benvenuto al 2018.