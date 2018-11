"Assai in pace", Marco e Pippo sbarcano al Teatro Toniolo di Mestre

Marco e Pippo aprono in doppia replica, venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 al Teatro Toniolo di Mestre, la XXVI edizione di “Io sono comico” con il nuovo spettacolo “Assai in pace”.

Lo spettacolo

Marco, Pippo, Gaetano e i loro personaggi ci porteranno in un viaggio comico nel nostro territorio veneto, pieno di bellezze e di contraddizioni, di punti di vista diversi, strani e distorti sulla realtà che viviamo ogni giorno. Ma in questo grande caos, un’unica certezza: tutti gli individui di questo mondo vorrebbero essere “Assai in pace”!

Prevendite