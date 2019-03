Cent'anni di Brigata San Marco: festeggiamenti della Marina militare in piazza

Sabato 30 marzo alle 10.30 in piazza San Marco si svolgerà la celebrazione solenne del 100° anniversario del conferimento del nome “San Marco” e della concessione dello stemma del leone alato alla Fanteria di Marina.

La difesa contro gli austriaci

La storia risale alla prima guerra mondiale, subito dopo la ritirata di Caporetto, quando la Regia Marina istituì quattro battaglioni di fucilieri per difendere Venezia e impedire alle forze austro-ungariche di dilagare nella pianura padana. I battaglioni presero il nome della località sulle quali erano attestati: Grado, Caorle, Monfalcone e Golametto. Al termine del conflitto la città di Venezia, riconoscente ai fucilieri per l'eroica difesa, donò al reparto di Marina il nome del proprio Santo protettore nel corso di una cerimonia in piazza. Era il 17 marzo del 1919. La brigata Marina San Marco oggi si inquadra nel contesto della squadra navale e i fucilieri del San Marco, articolati in tre reggimenti e un gruppo mezzi da sbarco, con il supporto di un battaglione scuole e del quartier generale della brigata, si occupano di una serie di compiti: dalla proiezione di capacità, sul mare e dal mare, alla difesa delle installazioni sensibili.

Celebrazioni e visite alle navi

Per celebrare la ricorrenza la Marina militare ha organizzato, con il supporto del Comune, una serie di iniziative. Tra queste, venerdì e sabato è aperta presso il museo storico navale la mostra storica di cimeli del Reggimento San Marco. Inoltre per l'occasione sono in visita a Venezia la nave anfibia San Marco e la nave idro-oceanografica Aretusa, aperte per le visite a bordo da parte della popolazione secondo il seguente programma:

Nave San Marco: ormeggiata presso la Riva dei Sette Martiri, da martedì 26 a giovedì 28 marzo, dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 31 marzo dalle 15:00 alle 20:00.

Nave Aretusa: ormeggiata all’interno dell’Arsenale di Venezia, da martedì 26 a giovedì 28 marzo, dalle 15:00 alle 19:00; ormeggiata presso Riva San Biagio, venerdì 29 marzo dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 31 marzo dalle 15:00 alle 20:00.

Ulteriori informazioni sul sito della Marina militare.