Dolo su Rete4: tutto pronto per le riprese di Ricette all'Italiana di Davide Mengacci

Dolo sarà protagonista del noto programma di Rete4 “Ricette all’italiana”, il format condotto da Davide Mengacci e Flora Canto che attraversa le località più belle del nostro Paese alla ricerca di scroci suggestivi e, appunto, di sapori ed eccellenze enogastronomiche. Sabato saranno registrate due puntate che andranno in onda tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, e che racconteranno le bellezze del territorio della Riviera invitando tutti gli italiani a trascorrere, proprio qui, qualche giorno di vacanza.

L'appuntamento

Insieme alle "cartoline dalla Riviera" le puntate prevedono anche una gara tra chef del territorio alla ricerca di sapori della tradizione, ricette tipiche preparate, rigorosamente, soltanto con prodotti del luogo. Una vetrina nazionale importante soprattutto a poche settimane dall’apertura della stagione turistica resa possibile grazie alla scelta di Rete4 e degli autori ricaduta proprio su Dolo e all’organizzazione del Comune, del Consorzio Città d’Arte, dell’Associazione Isola Bassa e della Pro Loco. L’appuntamento è per le 9.30 in piazza Cantiere tra cuochi, figuranti in costume, volontari e prelibatezze del territorio.