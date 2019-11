Musica live e un menù speciale all'Hard Rock Cafe per il Thanksgiving Day

In occasione del Giorno del Ringraziamento, Hard Rock Cafe Venezia propone un menù della tradizione USA a base di tacchino che include petto di tacchino arrostito a fuoco lento, verdure arrostite, ripieno classico fatto in casa, purea di patate dolci cremosa, salsa di mirtilli e la classica salsa gravy. Inoltre, una fetta di torta di zucca servita con salsa al caramello, noci tostate e panna montata. Disponibile anche l'Holiday Espresso Martini preparato con Grey Goose Vodka, Kahlúa ed una fredda spuma di caffè espresso preparato al momento.

Il momento clou della giornata di festeggiamenti arriva in serata, alle 21.30, con la musica dell’emergente Bar De Caracas. La blues & rock band composta da Gillo Perotta, la voce, Les Paul Semenzin alla chitarra, Simone Morettin alla batteria, Enrico Lux Lucchese al basso ed Edoardo Dodo Fusaro alla chitarra e ai cori ripropone, in chiave acustica, le hit delle maggiori formazioni e dei più celebri cantanti made in USA come i Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, The Blues Brothers e Elvis Presley, solo per citarne alcuni.