Mercanti d'autore 2019 a Eraclea mare

Ritorna in via Dancalia a eEraclea mare la manifestazione "Mercanti d'autore" dedicata a creativi ed artigiani; lungo la via circa 50 espositori daranno luogo a un percorso nel quale verranno esposte merci ed oggetti handmade: collane, borse, abiti, candele, quadri e cornici, oggetti in feltro, bigiotteria, oggettistica in legno, oggettistica in metallo, fiori pressati, gessi profumati, strofinacci, e molto altro ancora.

Primo appuntamento

Primo appuntamento in programma per questa estate il 5 luglio 2019, dalle 17 alle 23.