A Quarto d'Altino è già Natale: accensione albero, mercatini e degustazioni

A Quarto d'Altino il Natale è già arrivato. Tutto è ormai pronto per dare il via ai festeggiamenti organizzati dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco. Mercatini, concerti, storici panevin e un programma interamente dedicato ai bambini saranno il fulcro di un denso programma pensato per regalare alla comunità altinate un periodo di spensieratezza, ma sempre sotto il segno delle tradizioni.

Programma

Si parte il prossimo fine settimana: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 protagonisti dalle 9 in Piazza San Michele saranno i mercatini di Natale, con le bancarelle della solidarietà di Auser e Anfass, la raccolta di fondi a favore della Biblioteca e l'allestimento della casetta di Babbo Natale vicino al campanile dove i più piccoli - ai quali quest'anno sono state dedicate numerose iniziative - potranno portare le loro letterine. Dalle 9.30 alle 11.30 sabato per giocare in piazza ci sarà il "LudoBUS Treviso". Dalle 10.30 alle 15.30 il primo momento musicale dell'edizione 2019, con l'esibizione di giovani pianisti. Per tutto il fine settimana i visitatori potranno degustare prodotti tipici e tradizionali nello stand gastronomico.

The Christmas Show

Il momento più emozionante e atteso da tutti è senza dubbio l'accensione dell'albero di Natale, in programma alle 16.45 di sabato 30 novembre. Un vero e proprio show con il concerto del Coro Voci bianche "Smidiqu" e lo spettacolo di danza e musica con gli artisti della scuola Studio Danza e IrisMusica. Domenica mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà la slitta di Babbo Natale ad accompagnare i bambini lungo le vie del paese. Dalle 12.30 alle 13.30 la Pro Loco, in collaborazione con l'Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson, proporrà la degustazione del risotto al Radicchio Rosso di Treviso IGP. Per chi ha fatto acquisti ai mercatini, il risotto sarà gratuito.

Slitta di Babbo Natale

Altro momento molto atteso, ma soprattutto spettacolare e unico, è quello in programma alle 14.30 di domenica a cura del CAI di Venezia, con la discesa dei Babbo Natale e degli elfi dal campanile portando dolci omaggi a tutti i presenti. Il concerto natalizio degli allievi dell'associazione "Diapason & Naima", alle 16:00, e alle 20:45 nella chiesa San Magno Vescovo di Portegrandi il concerto gospel "It's amazing" del coro "Voci in Accordo" chiuderanno questo primo intenso weekend natalizio.