Torna il mercatino di Mirano, in centro storico spazio a quasi 100 espositori

Rilanciato e ora anche allargato. Il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Mirano, affidato a Confcommercio del Miranese dalla scorsa primavera e riportato ai fasti di un tempo, ora si prende anche via Castellantico: sono infatti in aumento gli estimatori della mostra-mercato e, di conseguenza, anche gli espositori, che chiedono di tornare in Piazza Martiri sfruttando la scia del richiamo che “Gli oggetti dei nonni” sta avendo anche fuori provincia.

Quasi cento espositori

Così domenica 18 marzo 2018, quando il mercatino di Mirano tornerà per la terza volta in questo 2018 in centro storico, saranno quasi 100 gli espositori presenti: 24 professionisti del settore avranno a disposizione ben 47 postazioni per esporre la loro merce e ci saranno anche 73 hobbisti. Un record e per questo Confcommercio ha chiesto e ottenuto di allargare l’area espositiva anche fuori la piazza centrale. Anche perché, fedeli alla regola del rilancio intrapresa quasi un anno fa, antiquari e collezionisti condivideranno la piazza con altri appuntamenti di richiamo: domenica a farla da padrona sarà un’esposizione di auto e cicli d’epoca.

Ogni terza domenica del mese

Confcommercio del Miranese gestirà “Gli oggetti dei nonni” almeno per tutto il 2018, dopo che il Comune di Mirano ha affidato anche per l’anno in corso, come per il precedente, il coordinamento dell’iniziativa, che si svolge in centro storico ogni terza domenica del mese (esclusi luglio e agosto). Confcommercio potrà proseguire così l’opera di rilancio avviata con successo nel 2017, quando a maggio prese in affidamento il mercatino con l’obiettivo di rilanciare l’appuntamento sotto il profilo della qualità della merce esposta e delle presenze.