Torna il Mercatino dei Granai: 25 espositori, alto artigianato, musica e prelibatezze

A grande richiesta torna all’isola della Giudecca il mercatino più amato dai veneziani. I Granai della Repubbica tornano ad aprirsi il prossimo 3 novembre 2019 per un'occasione imperdibile, in cui gli appassionati di alto artigianato italiano e di delicatezze gastronomiche potranno visitare gli stand di ben 25 espositori.

L'appuntamento

Degustazioni, laboratori interattivi ed intrattenimento musicale animeranno gli antichi granai per tutta la giornata. La novità di quest’anno è costituita dal "Cip Corner" dove alcuni membri dello staff offriranno dimostrazioni di vario tipo per far vivere ai partecipanti delle esperienze uniche. La giornata si concluderà con un animato aperitivo sulle fondamenta con una splendida vista su San Marco. Info: 041 2408506 o mercatinodeigranai@gmail.com.