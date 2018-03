Mercatino di Pasqua a Mestre, i fondi ricavati destinati al fondo "Anziani Help"

Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo 2018, tutte le mattine dalle 10 alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18, sarà aperto il mercatino di Pasqua alla Casa del Volontariato in via Brenta Vecchia 41 a Mestre. Le volontarie, che garantiscono l’apertura, sono comunque disponibili anche in altri orari previo appuntamento da prendere telefonando allo 041 2381612-614.

Iniziativa solidale

I fondi ricavati dal mercatino saranno destinati al progetto “Anziani Help”, aiuti ad anziani soli e in situazione di difficoltà economica segnalati dai servizi sociali. L’iniziativa è organizzata da Spazio Mestre Solidale, la rete delle Associazioni sociali che fanno capo all’Osservatorio Politiche di Welfare dell’Assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia.