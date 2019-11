Mercatino solidale natalizio: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Sala San Leonardo a Venezia

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre l'Assessorato alla Coesione sociale e la Vetrina del volontariato e della solidarietà organizzano il tradizionale il "Mercatino natalizio solidale".

L'evento

Dalle ore 10 alle 19 in Sala San Leonardo (Cannaregio 1584) le associazioni esporranno prodotti di artigianato e raccoglieranno fondi per le loro attività sociali. Regalare prodotti di solidarietà - spiegano gli organizzatori - è un modo per avvicinarsi al Natale aiutando tutti quei volontari che quotidianamente donano il proprio tempo per alleggerire almeno un po’ le fatiche dei cittadini più fragili, quelli che più faticano ad affrontare le festività perché hanno problemi di salute, di solitudine, di povertà. «Anche quest'anno - commenta l'assessore Simone Venturini - la comunità solidale veneziana organizza il bel mercatino, come da tradizione. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori della città a passare per un acquisto o anche solo per un saluto alle numerose associazioni che saranno presenti».