Io sono teatro...tra la gente: nel cortile della Vez in scena lo spettacolo "Il mestiere comico"

Il terzo appuntamento della rassegna estiva all'aperto "Io sono teatro...tra la gente" del settore Cultura del Comune di Venezia (in collaborazione con Arteven) è previsto per lunedì 29 giugno 2020. Nel cortile di Villa Erizzo, la biblioteca civica Vez, va in scena "Il mestiere comico", spettacolo in stile Commedia dell'Arte in cui i Pantakin guideranno il pubblico nel misterioso e romantico mondo delle maschere.

Il mestiere comico

Il Mestier Comico è un vagabondaggio metafisico e onirico tra tra amori, comicità e stranezze, in cui ecco comparire, direttamente dall’inferno di Dante, Alichino. Il tempo di girar la testa e affacciata ad un balcone ecco l’incantevole Dorotea, con le sue pene d’amore; subito dietro scorgiamo il Capitan Spingarda, a cavallo di una ben strana bestia, e ancora molte altre maschere ci aspettano per farci divertire, sognare e magari anche riflettere.

Modalità di accesso

L’ingresso è gratuito e in conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 11 giugno 2020, l’accesso allo spettacolo avverrà con le seguenti modalità: