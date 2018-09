I siti più belli di Mestre protagonisti delle giornate europee del patrimonio: itinerari e visite

Il Comune di Venezia partecipa alle “Giornate Europee del Patrimonio” promosse dal Consiglio d’Europa. Sulla scorta del successo registrato nell’analoga edizione dello scorso anno, nell'ambito del palinsesto “Città in Festa”, ripropone Mestre quale scenario di cinque itinerari alla scoperta della città antica e di quella più recente, sulle tracce di storia, architettura, aziende, industrie e commerci di grande significato e valenza per l’economia, la memoria e l’identità locale. Le iscrizioni si ricevono fino a martedì, via mail, scrivendo al seguente indirizzo: servizio.produzioni.culturali@comune.venezia.it o con prenotazione telefonica al numero 041 2747804 (dalle 10 alle 12). La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili (massimo 30 partecipanti per ciascuna passeggiata).

Nel cuore della città

A condurre i visitatori saranno le guide professionali della Cooperativa Guide turistiche Autorizzate di Venezia e lo storico Massimo Orlandini, studioso delle realtà industriali e commerciali dell’area mestrina. Alcune passeggiate toccheranno il centro storico, indagando in particolare i dintorni di piazza Ferretto e puntando al cuore di presenze commerciali simbolo, sulle tracce di vecchie aziende e storiche imprese, in parte ancora attive. Altre condurranno a viaggiare nel tempo dei luoghi, in una scomparsa realtà industriale precedente le installazioni di Porto Marghera, localizzata nei pressi della stazione ferroviaria tra la parte finale di via Cappuccina, via Dante e via Piave.

Recupero urbano

Attenzione sarà naturalmente riservata alle presenze d’arte con la visita alle chiese di San Girolamo, San Rocco e San Lorenzo, testimoni di tre diversi stili architettonici che spaziano dal Trecento al Settecento. I percorsi non trascureranno la parte medievale di Mestre con la visita ai resti delle mura, della Torre e del cuore dell’antico borgo di San Lorenzo e l’attualità di Villaggio San Marco e Macaè, esempi di un intelligente, quanto riuscito, recupero urbano.

Itinerari

L'assessore al Turismo Paola Mar sottolinea come «il crescente numero di visitatori a Mestre sia il segnale di un nuovo interesse per il territorio e della presenza di un turismo attento e curioso che chiede qualità e nuova offerta culturale, una richiesta che proviene anche da parte dei residenti alla quale l'amministrazione comunale sta rispondendo con la proposta di sempre nuovi eventi di qualità e con la sua millenaria propensione all’ospitalità. L'intenzione – conferma Paola Mar – è quella di programmare 'passeggiate' durante tutti i mesi dell'anno e non solo in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. L’adesione alla proposta è infatti entusiasmante le iscrizioni alle Passeggiate hanno già raggiunto e superato il numero massimo di partecipanti (30 persone) per l’itinerario 1 e 3, mentre si prevede completeranno anche i pochi posti ancora disponibili per i rimanenti tre itinerari».

Le passeggiate

Passeggiata 1

Il Centro Storico di Mestre e i dintorni di Piazza Ferretto: sulle tracce di vecchie aziende non più attive e imprese commerciali longeve (a cura di Massimo Orlandini) 28 Settembre, punto di ritrovo di fronte alla chiesa di San Rocco, via Manin, ore 17.

Passeggiata 2

Tra via Cappuccina, Via Dante e Via Piave già sito industriale “Bandiera” (a cura di Massimo Orlandini) 30 Settembre , punto di ritrovo di fronte ingresso Biblioteca VEZ, Piazzale Donatori di Sangue, ore 17.

Passeggiata 3

Alla scoperta della storia di Mestre dalle mura medievali a via Palazzo, dalla Torre a Piazza Ferretto (a cura di Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia) 30 Settembre, punto di ritrovo Giardinetti di via Torre Belfredo, ore 17.

Passeggiata 4

Le chiese del Centro di Mestre: San Girolamo, San Rocco, San Lorenzo (a cura di Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia) 30 Settembre, punto di ritrovo di fronte alla chiesa di San Girolamo, via San Girolamo, ore 17.

Passeggiata 5

Macaè e Villaggio San Marco (a cura di Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia) 30 Settembre, punto di ritrovo angolo colonna Coin Piazza Barche, ore 17.