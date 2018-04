Live Music Aperitif, a Venezia in scena i Mi Linda Dama con "Historias Sefarditas"

Giovedì 19 aprile 2018, a partire dalle 19, la formazione Mi Linda Dama propone “Historias Sefarditas”, progetto che esplora la tradizione musicale sefardita, con canti antichi dalla forte carica emotiva interpretati con arrangiamenti freschi e originali. Uno stile che ha radici antiche: durante il Medioevo, nella penisola iberica, gli ebrei sefarditi convissero con cristiani e arabi musulmani.

La formazione

Nei loro canti, tramandati oralmente di generazione in generazione, confluirono così culture diverse, in cui le storie ebraiche si fusero con le melodie ispaniche e con i ritmi arabi-andalusi, creando un tessuto musicale ricchissimo. In scena Namritha Nori (voce), Giulio Gavardi (chitarra, saz turco, oud arabo, sax soprano), Niccolò Giuliani (darbouka, cajon, tamburi a cornice).