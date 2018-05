Michelangelo in jazz - Daniela Galli - Fausto Comunale Duo

Riceviamo e pubblichiamo

"La formazione, nata nel 2007, propone un repertorio che spazia dal #jazz, al #soul al #pop fino alla #dancemusic, semplicemente voce e chitarra, senza basi nè loops.



Entrambi i componenti hanno al loro attivo numerose collaborazioni: Daniela Galli (una delle più quotate interpreti della dance europea e top vocalist del team Benassi Bros, già in studio e live per AeroplaniItaliani, Mike Francis, Mystic Diversions, Jazz Art Orchestra, Irene Lamedica e svariate produzioni house di successo) e Fausto Comunale (che ha diviso studio di registrazione e palco con Mario Biondi, Jenny B, Mietta, Bernardo Lanzetti, Jimmy Villotti e molti altri) mettono la propria esperienza a sostegno di uno spettacolo coinvolgente, in un viaggio emozionale condotto sul filo di un mix di divertimento e feeling. A guidarli l'esempio del celeberrimo duo Tuck & Patti, da cui traggono ispirazione e di cui sono traduttori per i clinics italiani".