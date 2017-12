Michele Zarrillo in concerto a Nave de Vero

Venerdì 29 dicembre 2017 sul palco di Nave de Vero Michele Zarrillo porterà l'emozione della sua musica a partire dalle 21. Il cantautore romano esordisce durante gli anni '70 nelle cantine rock della periferia romana fondando il gruppo "Semiramis" per poi aprirsi negli successivi al mondo della musica pop componendo brani per importanti nomi come Renato Zero e Ornella Vanoni. Nell'87 vince il Festival di Sanremo nella categoria "nuove proposte" con "La notte dei pensieri". A Sanremo '94 Zarrillo presenta quella che diventerà una delle sue canzoni più celebri, "Cinque Giorni". Pubblica gli album "L'elefante e la farfalla", "L'amore vuole amore" e l’altro grandissimo successo, il brano "Una rosa blu".

La carriera

A Sanremo 2001 presenta invece "L'acrobata", una delle canzoni più importanti della sua vita artistica, mentre l’anno successivo, con "Gli Angeli", viene prescelto per il Festival, dove Zarrillo torna per la nona volta. A febbraio di quest’anno il celebre cantante ha pubblicato “Vivere e rinascere” mentre a novembre è uscita la nuova versione dello stesso album che contiene il successo “Mani nelle mani”, presentato a Sanremo 2017 e le cover di grandi successi con l’aggiunta di “Passioni“, un nuovo capitolo che si aggiunge al repertorio del cantautore romano.