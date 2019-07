Torna la seconda edizione della corsa Mira Estate Run

Domenica prossima, 7 luglio, si terrà la seconda edizione della “Mira Estate Run”, la corsa non competitiva organizzata per la prima volta l’anno scorso per celebrare i 150 anni della nascita del Comune di Mira.

La corsa, aperta a tutti, partirà da piazza Mercato a Oriago alle ore 8 e si articolerà in 3 percorsi rispettivamente di 7, 12 e 15 kilometri passando per Mira, Gambarare e Oriago (gli ex Comuni dell'attuale Comune di Mira). “L’evento – sottolinea l’assessore allo Sport Fabio Zaccarin – sta diventando un appuntamento fisso annuale a Mira, in grado di richiamare tantissimi appassionati della corsa anche di molte altre provenienze. Come l’anno scorso, si punta a superare la soglia dei mille partecipanti che, come un fiume colorato e festoso, farà conoscere lo splendido territorio della Riviera del Brenta”. Da Oriago la Mira Estate Run proseguirà per riviera San Pietro e via Bosco Piccolo verso Malcontenta, quindi lungo la Seriola con ritorno ad Oriago. Circa una sessantina il personale a supporto della manifestazione con punti di ristoro ogni 4 chilometri.