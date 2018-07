Al Mirano Summer Festival sbarca Samantha Fox, icona sexy della musica anni '80

DOLiWOOD torna ad esibirsi dal vivo e lo fa dal prestigioso palco del Mirano Summer Festival: pre-show giovedì, prima dell’attesa serata rock con Riff Raff, conosciutissima cover band degli Ac/Dc. Non ci saranno solo i video virali del collettivo guidato da Giorgio "Ciano" Brugnone, ma anche parodie inedite e nuove gag, un vero e proprio cabaret, tutto legato come sempre al mondo del doppiaggio.

Samantha Fox

Il Mirano Summer Festival apre dunque a nuove sorprese rispetto al programma originale e arricchisce le serate, sperando in una tregua del maltempo che finora ha un po’ dettato legge in questa prima parte di kermesse. Martedì 17 il programma del Mirano Summer Festival riprende con una serata rock’n’roll con l’esibizione de “Il diavolo e l’acqua santa”, mentre mercoledì 18 speciale 80 Festival di Radio Company che per l’occasione riporta sul palco la guest star Samantha Fox (indimenticabile nel 1986 la sua “Touch Me-I want your body”), nell’unica data italiana del suo tour: alla consolle Harry Morry, mattatore della serata sarà invece Mauro Tonello, con tutti i più grandi successi italiani e internazionali degli anni Ottanta.

DOLiWOOD

Giovedì 19 appunto il ritorno di DOLiWOOD e delle sue parodie dalle 20.30, poi Riff Raff e venerdì 20 grande appuntamento con l’Hashtag Music Festival, vero e proprio festival nel festival, che porta in consolle nella sua tappa miranese, in due ore di dj-set curato da professionisti di fama internazionale, anche il top dj Gregor Salto, produttore olandese, da 25 anni ai vertici della scena elettronica mondiale. Salto ha già collaborato con artisti del calibro di Fatboy Slim e label di musica dance ed elettronica tra le più prestigiose, fino a dominare la console dei club e dei festival più importanti. La serata sarà preceduta da un imperdibile appuntamento con la bellezza: l’elezione di Miss Mirano Summer Festival, organizzata da “Modella per un giorno”.

Pink Floyd cover band

Sabato 21 tornano le cover band con Pink Sonic e uno show tutto dedicato alle atmosfere progressive e psichedeliche dei Pink Floyd, mentre domenica 22 l’appuntamento con uno dei più amati del pubblico, Max Pianta e il suo tributo speciale a Renato Zero. Lunedì 23 luglio il Mirano Summer Festival apre a un genere nuovo e sperimenta una serata speciale dedicata al pop lirico di Luca Foffano, da anticipare a cena con il ritorno a tavola della paella alla valenciana, chicca culinaria di questa edizione del Summer Festival.