"Mirantica": mostra mercato di antiquariato e vintage

Si tratta dell’iniziativa “MirAntica“, promossa da Confesercenti Riviera del Brenta ed il Comune di Mira, per rilanciare l’intera area della Riviera con eventi pensati per tutta famiglia e, con la prospettiva, che si possano calendarizzare anche per l’autunno delle domeniche di festa come quelle di maggio e giugno. Lo hanno ribadito all’unisono sia Enrico Zarotti, Presidente Confesercenti Riviera del Brenta, sia l’Assessore al commercio del Comune di Mira, Vanna Baldan, in occasione della conferenza stampa di presentazione. “Queste due domeniche che coinvolgono una quarantina di espositori di oggetti di antiquariato, i food truck per la gastronomia, il mercatino delle mamme e le animazioni per strada dedicate ai più piccoli, sono la nostra proposta per far rivivere la nostra città anche nelle giornate di festa ed attrarre anche visitatori da fuori” hanno sottolineato Zarotti e Baldan, che se avranno successo in termini di pubblico ed adesioni potranno anche diventare un appuntamento fisso per Mira. IMPORTANTE Informiamo che, oltre agli espositori, anche collezionisti ed appassionati potranno partecipare alla mostra-mercato di antiquariato e vintage con oggetti propri.