Mirasole Festival 2018, a Mira concerto gratis dei Nomadi. Divertimento e food truck

Il Centro Commerciale “Mirasole” festeggia quest’anno il 30esimo anniversario di attività e, proprio come realtà consolidata e riconosciuta nel territorio di Mira, vuole festeggiare con tutta la cittadinanza. Per l’occasione infatti, promuove, a settembre il Mirasole Festival, una tregiorni di musica, spettacolo, food truck e divertimento per tutta la famiglia ad ingresso libero ed in collaborazione con Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, fin dall'inizio coinvolta nel processo di nascita di questo centro commerciale di quartiere.

Appuntamento per i 30 anni del centro commerciale

"Anche quest’anno, in occasione di questo speciale anniversario che vogliamo condividere con tutta la cittadinanza e la nostra clientela, riproponiamo la bellissima esperienza del 2017, anno in cui abbiamo portato il Mirasole Festival e ci siamo divertiti e ballato insieme alle tante famiglie che hanno partecipato all’iniziativa. Tra le numerose attrazioni che abbiamo in programma, sicuramente spicca il concerto gratuito dei Nomadi, in calendario sabato 8 settembre: un nostro regalo a tutti i Miresi ed agli affezionati clienti del centro commerciale” - ha dichiarato Enrico Zarotti, Presidente del Centro Commerciale “Mirasole”, che sottolinea con orgoglio la corposa presenza di pubblico nel corso degli eventi estivi e natalizi del 2017- “Vorrei ricordare che come centro commercialevnon siamo gestiti da una multinazionale bensì da 24 negozi del territorio e l'anno scorso abbiamo avuto più di 500.000 presenze e quest’anno, con tutti gli eventi in programma ed i nostri negozi rinnovati, ci auguriamo di superare il milione di presenze. Il nostro obiettivo è diventare il centro cittadino che a Mira manca e, per questo, lanciamo il nostro nuovo logo con il nuovo slogan “Mirasole: Il Tuo Centro Città".

Programma:

venerdì 7 settembre: OI&B Zucchero Tribute Band alle 21

sabato 8 settembre: Nomadi alle 21

domenica 9 settembre: Lo stretto indispensabile (Disney Tribute Band) alle 18

Area Truck Food

Le migliori specialità gastronomiche con area tavoli, aperti venerdì e sabato sera, mentre domenica tutto il giorno dalle 10 alle 19.