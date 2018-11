Il Mistero della notte di San Giovanni: itinerario a piedi e spettacolo a Quarto d'Altino

Il Mistero della Notte di San Giovanni. Appuntamento a Quarto d'Altino con un itinerario del mistero e uno spettacolo teatrale del gruppo "Le 5uinte a 4quarto". L'appuntamento è per sabato 10 novembre 2018, a aprtire dalle 18. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Quarto d'Altino.

Lo spettacolo

C’era a Trepalde, tra il Sile ed il Siloncello, un vecchissimo mulino. Uno dei figli dei gestori fu chiamato Pietro, ma per non confonderlo col cugino fu chiamato “Piero del molin”. Una sera oppresso dal caldo e dai sei figli uscì col cane a notte fonda, ad un tratto il cane si mise ad abbaiare furiosamente, mentre le campane suonavano, la mezzanotte. Delle strane figure bianche partivano dall’aria e scendevano in processione accanto alla riva e venivano verso di lui.

Programma

Partenza da Piazza S. Michele area parrocchiale percorso a piedi lungo via C.Augusta fino al raggiungimento del boschetto km 1,5 e poi al suo interno il gruppo teatrale “ le 5uinte a 4quarto “ rappresenterà il mistero al chiaro di luna con la sola luce di bracieri ardenti . Ritorno in piazza e degustazioni all’interno della tensostruttura riscaldata. Orario: iscrizioni dalle 17.30, partenza alle18.