Torna a Bibione la Mizuno Beach Volley: previsti appassionati da tutto il mondo

La Mizuno Beach Volley Marathon apre e chiude ogni anno la stagione estiva degli appassionati di beach volley provenienti da ogni parte del mondo con due edizioni, a maggio e settembre: richiamo per migliaia di beacher che vivono l’evento come un'esperienza unica. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20-21-22 settembre 2019 a Bibione.

Mizuno Beach Volley

Alla Mizuno Beach Volley Marathon l’atmosfera è magica: migliaia di giocatori suddivisi nelle diverse categorie di gioco 2x2 maschile e femminile, 3x3 maschile e femminile, 4x4 misto. Tutti ambiscono ad aggiudicarsi un montepremi che, complessivamente, raggiunge i 35.000 euro. La gara è un crescendo di sana competizione tra atleti di ogni livello di gioco, un’aggregazione di campioni internazionali e di semplici amatori che rende la Mizuno Beach Volley Marathon uno spettacolo davvero speciale.

Donne

Anche l’edizione di settembre annovera tra gli “aficionados” nomi importanti del panorama italiano e internazionale del volley. Un parterre femminile di regine, con le nuove campionesse italiane Giulia Toti e Jessica Allegretti, anche vincitrici della Coppa Italia 2018 e un ottimo piazzamento nella Coppa Italia di quest’anno. E ancora: la coppia composta da Elena Colombi e Sara Breidenbach, terze classificate alla Coppa Italia 2019 e finaliste al World Tour 2019 di Roma. Presenza costante della Mizuno Beach Volley Marathon, anche la lituana Erika Kliomanaite vincitrice dell’edizione di maggio, in coppia per questo appuntamento settembrino con Ilaria Fasano. A contendersi il premio finale anche le sorelle Lovsin, Nina e Tajda giocatrici della nazionale slovena.

Uomini

Tra gli uomini ritroveremo a settembre il mitico Julio Do Nascimiento classificato secondo al torneo di maggio e vincitore di tre tappe del World Tour e numerose volte del campionato asiatico che farà coppia con Alessandro Carucci giocatore del campionato italiano di beach e snow volley.. Immancabile, la coppia russa Rakusov-Bogatov che vanta numerose partecipazioni ai tornei internazionali FIBV (Fédération International de Volleyball) e CEV (Confédération Europèenne de Volleyball) con ottimi risultati.