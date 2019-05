Giovani artisti crescono: a Mestre apre la galleria d'arte ispanoamericana con le opere degli studenti

L'associazione culturale Progetto 7LUNE sita a Mestre in Quartiere Aretusa 61, il cui intento è diffondere la cultura ispanoamericana contemporanea, nel nostro territorio, ospiterà da domenica 26 maggio un'ampia campionatura dei lavori prodotti da 8 classi del veneziano, dalle scuole primarie alle superiori, realizzati in laboratori gratuiti tenuti per conto dell'associazione dalla docente e artista veneziana Irene Manente.

Durante l'inaugurazione verranno consegnati ai docenti che hanno aderito all'iniziativa degli attestati di partecipazione e i piccoli artisti potranno ammirare le loro opere e quelle di giovanissimi artisti dell'Honduras con loro gemellati. Si inaugura alle 17. La mostra resterà aperta fino a venerdì 31 maggio con visite guidate, gratuite su appuntamento (tel. 3405923244).