Le sculture di Canova a Bibione si rivivono attraverso visori e touch screen

Bibione rivolge anche agli appassionati d’arte la propria offerta turistica attraverso Canova Experience, progetto multimediale creato da Asolana Group per la fruizione interattiva del patrimonio artistico e culturale di Antonio Canova (Possagno 1757 – Roma 1822), riconosciuto come il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Sarà possibile visitare la mostra presso la Delegazione Comunale, dall'1 luglio al 30 settembre 2019.

Il progetto

Attraverso Canova Experience sarà possibile a turisti, residenti, appassionati, apprendere e approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale conservato da più di 160 anni nella Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno (Treviso), luogo che raccoglie modelli in gesso (gipsoteca = raccolta di gessi) e bozzetti in terracotta, che furono preparatori al processo di lavorazione dei grandi marmi oggi in musei e collezioni sparse nel mondo: dall’Ermitage al Louvre, dal British Museum al Prado, da Capodimonte alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, solo per citarne alcuni.

Il tour virtuale

Il materiale sarà fruibile grazie a un tour virtuale realizzato attraverso visori oculus, touch screen, immagini, animazioni, ipertesti, capaci di entrare nei segreti dei dettagli tecnici di gessi, bozzetti, architetture. Sarà possibile rivivere – con grande emozione - il momento in cui il “fuoco amico” centrò per errore nel 1917 la Galleria settecentesca, ne squarciò tetto e pareti, e distrusse molte opere, alcune irreparabilmente. I più appassionati potranno

consultare i documenti dell’archivio canoviano scansionati ad altissima risoluzione e acquistare la App Canova Experience per gli approfondimenti.