Le opere di Canova in mostra multimediale alla Scuola Grande della Misericordia di Venezia

A Venezia, Canova. In un viaggio che immerge il visitatore nella genesi del processo creativo del celebre scultore veneto, interprete massimo del Neoclassicismo. In una mostra dove spettacolo e approfondimento, emozione e conoscenza si calibrano e fondono alla perfezione. Ad annunciare Magister Canova, secondo atto della trilogia di mostre ideate e realizzate da Cose Belle d’'Italia Media Entertainment, è il presidente Stefano Vegni.

In collaborazione col museo di Possagno

Come è già avvenuto per la mostra precedente dedicata a Giotto, Magister Canova, che è realizzata in collaborazione con la Fondazione Canova Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, sarà accolta nelle magnifiche sale della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, dal 16 giugno al 22 novembre 2018.

Percorso multimediale

“Qui, un percorso multimediale attende il visitatore, avvicinandolo alla vicenda canoviana, in tutte le sue fasi ed aspetti. "In Magister Canova - afferma Renato Saporito, amministratore delegato e supervisore creativo del progetto - l’'assoluto rigore scientifico del racconto è coniugato a una sapiente regia, ricorrendo a una pluralità di linguaggi. A proporre un percorso di narrazione che spazia dal micro al macro, dalla farfalla di Amore e Psiche al gigante Ercole che scaglia Lica, passando dalla danza alla bellezza senza tempo di Paolina Borghese”. La mostra si completa con importanti “stanze” dedicate a particolari approfondimenti. Come quella riservata ai disegni originali a soggetto anatomico conservati dalla Biblioteca dell’Istituto Superiore di Sanità".

La voce di Adriano Giannini

Ad accompagnare, passo a passo, l’'ospite sarà la voce narrante di Adriano Giannini, chiamato anche a leggere alcune delle lettere del giovane Canova. La colonna sonora originale è affidata al violoncello di Giovanni Sollima.