Venyl, la fiera del disco al Rivolta di Marghera

Arriva la decima edizione di Venyl, la fiera del disco ospitata al centro sociale Rivolta di Marghera con decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico: vinili, cd, dvd, musicassette e tante iniziative per intrattenere i visitatori. A Venezia è diventata ormai una realtà consolidata e offre oltre 300 metri lineari di banchi in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati: 33 e 45 giri, mix, cd, dvd, tapes, con standisti provenienti dall'Italia e dall'estero.

La mostra mercato sarà aperta nella giornata di domenica dalle 10 alle 20. Alle 11.30 è in programma un incontro con l’autore Alessandro Casalini, che per l’occasione presenterà il suo libro “Fedeli al vinile”, divertente racconto sul mondo che gravita attorno al disco nero con i suoi protagonisti, la sua storia, le sue peculiarità. A dare il ritmo alla manifestazione fin dall’apertura saranno i dj set firmati, come è ormai tradizione, da The Obscure Music Club, il collettivo di disc jockey veneziani che propone un sound che spazia dal funky classico a melodie più ricercate e oscure della disco music di fine anni Settanta, rigorosamente su vinile. Seguiranno poi sei dj del veneziano, per proporre al pubblico più sonorità possibili: si spazierà dal rock anni '90 alla new wave, dall’afrobeat alla disco music, dal reggae al jazz. Per il traguardo della decima edizione l'organizzazione ha deciso di puntare ancora più in alto, con un aperitivo che inizia già nel pomeriggio. Dalle 16.30 ai piatti andrà in scena la performance dell’ospite di questa edizione. Sarà IceOne, pioniere della musica hip hop italiana che si esibirà con i soli vinili per deliziare il pubblico con sonorità dal funky al soul, dall'hip hop ai breaks.

Tante anche le possibilità di ristoro offerte negli ampi spazi del Rivolta, con bar e osteria aperti tutto il giorno, pizzeria con prodotti a km0, birre artigianali di qualità e vini del territorio.