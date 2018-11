"Fluoemotion", le opere di Marco Scali in mostra all'hotel Ca' Sagredo di Venezia

Si terrà presso l'hotel Ca’ Sagredo di Venezia la mostra “Fluoemotion” di Marco Scali. Caratterizzata dal tema dell'innovativa e visionaria arte fluorescente, partirà l’11 gennaio 2019 e resterà a disposizione del pubblico fino all’11 febbraio 2019, per poi proseguire il tour in altre città italiane.

La sua opera

Lontano dall'ambizione di realizzare opere concettuali, Scali mira in ogni sua opera ad una risposta emotiva immediata ed inequivocabile, che trova nell'iperrealismo di colori acrilici e fluorescenti, dall'impattante violenza ottica. La tecnica è la medesima per tutti i quadri: i soggetti sono rappresentati attraverso forme morbide, ma dai bordi netti e spessi, riempiti da pigmenti fluorescenti dalla grande forza cromatica.

Virtuosismi

Tale virtuosismo luministico e coloristico, pur essendo del tutto innovativo e senza precedenti ovvi, ci ricorda autori come Singer Sargent, Moreau e Redon, tra gli altri. Le opere di Scali sono tutte montate con cornici barocche bianco opacoe posizionate su cavalletti in legno dipinti di nero. Ogni cavalletto ha montato sulla sommità un piccolo faretto di luce wood, per percepire la differenza cromatica esaltata dalle due differenti fonti luminose.