"Sabato 29 e domenica 30 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso il primo piano del CENTRO COMMERCIALE AUCHAN PORTE DI MESTRE, avrà luogo la seconda edizione della Mostra Micologica d’Autunno: una ricca esposizione di funghi freschi autunnali a cura del Gruppo Micologico Carpinetum di Mestre. Grazie alla stagione favorevole, si preannuncia la presenza di oltre cento specie fungine, ricercate e raccolte dai soci del Gruppo nei boschi di tutta la regione Veneto; ad arricchire la Mostra ci saranno totem informativi, testi scientifici, fotografie e cartellini indicativi della commestibilità dei funghi. La Mostra infatti vuole avere una forte valenza informativa, per far conoscere a quante più persone possibili gli esemplari di funghi sia eduli che tossici: per questo motivo esperti micologi e soci del Gruppo saranno a disposizione del pubblico, durante tutta la durata della Mostra, per consigli e chiarimenti sulla raccolta, sulla determinazione e sulla cottura e consumazione dei funghi. Il Gruppo Micologico Carpinetum è attivo nel territorio dai primi anni ’90; iscritto all’Associazione Micologica Bresadola e alla Federazione Gruppi Veneti, organizza incontri, visite guidate nei boschi, gruppi di studio, e collabora con Comune e Provincia per ricerche, eventi e attività di informazione sul mondo dei funghi. Il suo Presidente, la sig.ra Alzani Daniela, è un’esperta nazionale del settore nonché l’autrice di ritrovamenti di funghi rari per la prima volta in Italia".

