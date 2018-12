Natale con "Mr. Selfie", al Vapore mostra delle foto in compagnia dei vip internazionali

Il 18 dicembre, al Vapore di Marghera, è in scena Christmas SkaVip: protagoniste la mostra di selfie di Mr Selfie (Riccardo Scalise) e la selezione musicale di Steve Giant & Papaluka. L'esposizione resterà visitabile tutti i giorni fino al 18 gennaio.

Dalle ore 18 aperitivo + buffet

Chi è Mr. Selfie?

Riccardo Scalise è un giovane veneziano con la passione per la fotografia fin da bambino. Dieci anni fa iniziò per gioco a farsi degli autoscatti con personaggi famosi: una sorta di precursore dei selfie, all'epoca solo ed esclusivamente con la reflex dato che gli smartphone non esistevano ancora.

Per la prima esposizione fu chiamato da Mes3venti, in accordo con biennale, alla torre civica di Mestre. Poi a Treviso al Suoni di Marca, Mirano Summer Festival e altri ancora in giro per il territorio, Favaro, Mestre e dintorni. La sua collezione di scatti con i vip è talmente vasta che viene contattato dal primo museo internazionale dei selfie, a Los Angeles, per esporre alcuni di questi in una parete interamente dedicata a Ricky Mr. Selfie.