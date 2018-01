"Finissage mostra Liberesistenze - cena con le artiste"

Riceviamo e pubblichiamo: "FINISSAGE LIBERESISTENZE

TUTTI I NOMI - CUCIRE I LEMBI DEL TRAUMA



Laguna Libre innaugura all'interno della sua Sala Arte, la mostra "LiberEsistenze" con opere dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne.

Dopo un necessario e piacevole prolungamento della mostra LiberEsistenze, è giunto il momento di incontrare nuovamente le autrici e curatrici che hanno collaborato a questo progetto con dedizione e grinta!

Siete quindi invitati a partecipare all'evento conclusivo che sarà ricco di dialoghi sull'arte e spunti di riflessione sul tema; a conclusione, proponiamo un momento di relax e condivisione:

>>>>>>>CENA CON LE ARTISTE<<<<<<<<<

un'occasione per approfondire in maniera informale e godere di una bella serata contraddistinta da una cena il stile Laguna Libre con la costante cura e attenzione al cibo.

La cena avrà un costo di 25€ per un piatto misto con dolce e vino inclusi.



Per info e prenotazoini:

041 2440031

http://www.lagunalibre.it/it/prenota/".