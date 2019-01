Costumi, foto e cimeli: apre a San Donà la mostra omaggio a Moira Orfei

Costumi di scena, foto e memorabilia. Sono i protagonisti della mostra dedicata a Moira Orfei, organizzata in occasione dell'anniversario dei tre anni dalla morte dalla Galleria d'arte moderna e contemporanea di San Donà. L'esposizione, una delle tante iniziative pensate per commemorare la regina del circo nei prossimi due mesi, aprirà al pubblico sabato alle 11 e sarà visitabile fino al 3 marzo. Durante l’inaugurazione spazio anche all’esibizione degli allievi della scuola di circo Karakasa.

«L’amministrazione comunale ringrazia Alessandro Serena, direttore artistico di Open Circus, promotore e organizzatore dell’intenso programma di eventi che coinvolgerà i musei civici ad il teatro», ha commentato il sindaco, Andrea Cereser. «La mostra si inserisce in un più ampio programma che porterà a San Donà il teatro-circo internazionale, quale occasione per avvicinare ulteriormente bambini, famiglie e giovani al teatro. - ha spiegato invece Chiara Polita, assessore alla Cultura - Tra queste, oltre alla mostra, ricordiamo lo spettacolo-tributo a Moira Orfei che si svolgerà in teatro il 10 febbraio. Nello stesso mese saranno inoltre presentati due spettacoli con artisti di punta nell’arte circense contemporanea: i Dekru e i Black Blues Brothers».