Bellini e Mantegna, capolavori a confronto: dal 21 marzo all'1 luglio alla Querini Stampalia

Bellini e Mantegna, capolavori a confronto. Un caso probabilmente irripetibile, che consentirà per la prima volta nella storia dell’'arte, di ammirare gli autori, l'uno a fianco all'altro, alla Fondazione Querini Stampalia, a Venezia, dal 21 marzo al 1 luglio 2018.

'Personalità diversissime'

Affascinante, per un profano, cercare le differenze tra le due “Presentazioni di Gesù al Tempio”, l'una di mano di Giovanni Bellini, l'altra di Andrea Mantegna. Ad un primo sguardo sembrano del tutto eguali, eppure si capisce che le due opere-specchio hanno “personalità diversissime”.

Ma chi fu l’'inventore della meravigliosa composizione? Bellini, veneziano, e Mantegna, padovano del contado, si conobbero certamente, dato che quest’'ultimo sposò la sorellastra del primo.

"Ma sarebbe sbagliato - –chiarisce Giovanni Carlo Federico Villa, co-curatore dell’'esposizione - immaginarli l’'uno accanto all’'altro intenti a dipingere questo medesimo soggetto. Certo il cartone, la cui realizzazione richiedeva un enorme virtuosismo artistico, “stregò l’'uno e l’'altro, ma un lasso di tempo non piccolo, una decina di anni, separa i due capolavori”. Che, sia pure a distanza, si sia trattato di una gara alla massima eccellenza, lo si evince dalla qualità assoluta delle due opere. E’ un caso probabilmente irripetibile quello che consente, per la prima volta nella storia dell’'arte, di ammirare l’'una a fianco dell’'altra".

Alchimie artistiche



"È l’'effetto - sottolinea Marigusta Lazzari, che dell’'istituzione veneziana è il direttore - di una di quelle alchimie che di tanto in tanto si verificano nella storia. Nel nostro caso, l’'impossibile è diventato possibile nel dipanarsi della complessa trattativa che ci ha portato a concedere il prestito del nostro Bellini alla grande mostra su Andrea Mantegna e Giovanni Bellini, che il 1 ottobre 2018 aprirà alla National Gallery di Londra per poi trasferirsi alla Gemäldegalerie di Berlino il 1 marzo 2019. Il raffronto tra le due “Presentazioni al Tempio” è uno dei cardini di queste mostre.



Alla nostra disponibilità al prestito ha corrisposto quella dell’'istituzione berlinese e così, in anticipo sulla rassegna londinese, abbiamo l‘'emozione di presentare al pubblico italiano e internazionale, in Querini, i due capolavori finalmente affiancati”. Per accogliere questo magico confronto, la Querini Stampalia ha mobilitato l’'architetto Mario Botta per l’'allestimento e sta predisponendo un innovativo sistema illuminotecnico".

I tesori della biblioteca



Accanto a queste due inarrivabili “vedettes” in Querini saranno esposte le opere coeve patrimonio del museo veneziano. E il visitatore sarà poi invitato, con lo stesso biglietto a scoprire, o riscoprire, gli infiniti tesori della Querini Stampalia, una casa-museo tra le più importanti al mondo. Sala dopo sala, negli storici ambienti, si avrà l’'emozione di entrare nell’'universo di una delle più potenti e illustri famiglie veneziane: ammirare le celebri opere d’'arte, i preziosi arredi, patrimonio della famiglia, pervenuti alla Fondazione nel 1869, poco meno di 150 anni fa, a seguito dell’'importante lascito. E’ un mondo di storia, cultura, meraviglia quello che attende i visitatori in Querini, in un’'atmosfera unica com’'è quella della Venezia autentica.



