"Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo": la mostra a Palazzo Zaguri | VIDEO

L'antico palazzo Zaguri dal primo novembre torna a essere un luogo d'arte e di cultura. Un'opportunità per incontrare il meglio dell’arte del ‘900 attraverso celebri maestri Kandinsky, Dalì, Miró, Casorati, Capogrossi, Andy Warhol. Chiudere gli occhi sulla magica laguna di Venezia per riaprirli davanti alla forza dei colori di Matisse e Paul Klee, le forme senza tempo di De Chirico, l'arte dirompente di Corrado Cagli e Mirko Basaldella. Il primo di novembre l'inaugurazione con un testimonial d'eccezione: Vittorio Sgarbi, il critico d'arte che dà voce all'audioguida disponibile per i visitatori.