A Venezia la mostra dedicata a Mio: primo e unico pittore impressionista albanese

Poeta del paesaggio, primo e unico impressionista albanese, pioniere della luce nel dipinto, Painter of People, iniziatore dell'arte pittorica moderna in Albania. Sono solo alcuni degli epiteti che nel corso degli anni gli storici e i critici dell’arte hanno tributato alla figura di Vangjush Mio (1891 - 1957), nato e vissuto per larga parte della sua vita a Coriza (in albanese Korça o Korçë), città al confine con Grecia e la Macedonia, soprannominata “la piccola Parigi d’Albania”