Mr. Selfie realizza il sogno americano: i suoi scatti in mostra in un museo di Los Angeles

Ha aperto le porte domenica mattina a Los Angeles il museo dei selfie (The Museum of Selfies), un'esposizione interattiva che esplora il fenomeno storico e culturale del nostro tempo, quello, per dirla all'italiana, dell'autoscatto. Una grande esposizione tra selfie scattati in bagno, in macchina, davanti edifici imponenti, in situazioni di pericolo o con personaggi famosi e dello show-biz. E proprio in questa categoria non manca anche un esponente italiano, del Veneziano. Si tratta - e come potrebbe essere diversamente - di Riccardo Scalise, alias Mr. Selfie.

Esponente del selfie made in Italy

Uno che di autoscatti se ne intende, lui che negli anni è riuscito a collezionare migliaia di selfie, come recita la menzione degli organizzatori della mostra a stelle e strisce, "with some of the most recognizable and powerful people in the world", ossia con alcuni tra i più noti e potenti personaggi del mondo". Come dimenticarsi, tra i tanti scatti di "Ricky", quello con Papa Francesco?

Un'intera parete dedicata

Si tratta di una grossa soddisfazione per Mr. Selfie, lui che ha votato gli ultimi anni ad immortalarsi con tutti i personaggi di rilievo dello spettacolo, del cinema, della politica e, non ultimo, del mondo religioso. Non c'è da sorprendersi, quindi, che nella grande esposizione californiana, 700 metri di museo in tutto, una parete sia interamente dedicata a lui, Riccardo da Venezia.