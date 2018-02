Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Storie Svelate Solitaire Papier Mostra Fotografica di Massimo Porcelli a cura di Martina Campese

17 febbraio - 31 marzo 2018

Opening 17 febbraio dalle ore 17.00

Degustazione di vini della Villa Canthus Arte Spazio Tempo, Campo del Ghetto Nuovo, Venezia

All’interno dello spazio espositivo Arte Spazio Tempo, nel cuore del ghetto ebraico di Venezia, l’associazione GEA è lieta di promuovere la mostra fotografica “Storie Svelate” dell’artista Massimo Porcelli a cura di Martina Campese. “Storie svelate” estrae dal progetto Solitaire Papier del fotografo Porcelli, alcune delle immagini grazie alle quali è possibile partecipare visivamente al viaggio fisico e mentale effettuato dall’artista stesso. Solitaire Papier è un progetto en chantier in cui, come in un diario, l’artista immortala manifesti abbandonati e solitari nel caos e nella frenesia delle grandi città, come Parigi, luogo in cui tale progetto ha avuto origine. L’idea alla base della sua ricerca consiste nel dare attenzione a ciò che passa inosservato, ma che possiede inesorabilmente il fascino del passaggio del tempo. Le opere, in effetti, svelano una o più storie che si intrecciano e che, attraverso lo scatto fotografico dell’artista, hanno la possibilità di essere raccontate. La curiosità e sensibilità di Massimo Porcelli fanno emergere ciò che è nascosto nella parte retrostante la prima immagine visibile a tutti, portando alla luce altre possibili storie. L’esposizione permette di avere una visione ampia e quanto più completa possibile delle molteplici tematiche affrontate dall’artista e che ben si inseriscono all’interno dello spazio e del fascino temporale del ghetto ebraico di Venezia. Massimo Porcelli è fotografo professionista autore di numerosi scatti inseriti in diversi volumi editi dalla Biblos srl, “Treviso, i luoghi del colore” e “Viaggio nelle Venezie”. Tra le esposizioni ricordiamo: “John Gowdy” presso le Fornaci Bagnin, Treviso e “Solitair Papier” presso Villa Emo, Treviso. Ha partecipato alla Biennale di Fotografia di Bassano del Grappa ed ha ricevuto molteplici riconoscimenti. Dal 2005 tiene corsi di fotografia e organizza workshop in Italia e all’estero.

La mostra sarà visitabile dal mer-sab 10:30-13:30 | 15:00-19:00. Dom 10:30-13:30 Info: martina.campese@gmail.com +39 3356674210 L’evento è sponsorizzato da: Azienda Vinicola Villa Canthus, Fossalta di Piave, VE, http://www.villacanthus.com/ e da RCE Foto, Padova, http://www.rcefoto.com/usato/rce-foto-padova-riviera-tito-livio-32/

"