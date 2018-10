Ultimo weekend per visitare la mostra Van Gogh - Multimedia Experience

Ultimo fine settimana per poter visitare la straordinaria mostra “Van Gogh – Multimedia Experience”.

Fino a domenica 14 Ottobre la mostra sarà aperta al pubblico (con orario continuato dalle 10.00 alle 20.30) presso la prestigiosa sede di Palazzo Cà Faccanon Mercerie San Salvador – 5016. Un percorso immersivo unico, pensato per far avvicinare all’arte di Vincent Van Gogh un pubblico variegato di studenti, turisti e semplici appassionati.



Il binomio arte e multimedialità è risultato vincente per gli oltre 42 mila visitatori che da Giugno grazie alle tecnologie impiegate nell’esposizione sono stati letteralmente catapultati all’interno dei più grandi capolavori del contemporaneo. Un viaggio avvincente alla ricerca dei dettagli più minuziosi nascosti nelle opere di Van Gogh e fruiti mediante schermi ad altissima risoluzione. Visto il riconosciuto valore artistico e didattico, la mostra ha avuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Veneto e del Comune di Venezia. Ancora qualche giorno quindi per avventurarsi tra ritratti, autoritratti, paesaggi e nature morte che hanno contraddistinto lo stile inconfondibile del Maestro. Un modo originale ed innovativo per avvicinarsi alla conoscenza di quello che è universalmente riconosciuto come il più grande artista di tutti i tempi che con la sua fantasia ha impresso un segno indelebile nella Storia dell’Arte contemporanea.



Biglietteria Info: Tel. + 39 371 1704794 | +39 345 2750787

www.vangoghmultimediaexperience.it

Intero €. 15,00

Ridotto €. 12,00 - Over 65, studenti, insegnanti e residenti a Venezia (previa presentazione carta di riconoscimento alla cassa)

Bambini fino ai 6 anni ingresso gratuito