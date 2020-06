Venice People B/N Portraits Project by Federica Repetto: all’Antica Besseta i ritratti dei Veneziani

Volti di Venezia, storie legate alla città che si intrecciano e raccontano. 17 sono i ritratti fotografici di Federica Repetto, giornalista di formazione e che nel mezzo fotografico ha trasferito il gusto di raccontare storie. La mostra “Venice People B/N Portraits Project” sarà ospitata dal 3 luglio (ore 18.00) al 2 agosto 2020, al ristorante Antica Besseta (il locale è aperto nei giorni di venerdì, sabato e domenica). L’arte del ritratto fotografico, dopo i positivi riscontri ottenuti alla Scuola dei Laneri e al Danieli Bistro, incontra l’arte della cucina veneziana. Se un insieme di sguardi attenti coglie la quotidianità della città in un modo personale, ironico e qualche volta romantico sarà l’estro creativo del giovane Chef Giacomo Cassan, che ha frequentato corsi di formazione con Chef stellati e nel 2019 si è aggiudicato il primo posto ai fornelli durante la regata “Despar Cooking Cup”, a conquistare il gusto.

Antica Besseta ospita, nella prima delle due salette del ristorante 17 ritratti in bianco e nero di giornalisti, PR, fotografi, designer, stilisti, organizzatori di eventi uniti dal legame con Venezia e ritratti in spazi aperti, nelle calli e nei campi della città. «È nato tutto per gioco e deve rimare tale – spiega Federica Repetto – questa volta ho fotografato, invece di scrivere, per lasciare la possibilità a chi ho ritratto di esprimersi con lo sguardo».

Ecco i nomi delle persone fotografate: Marco Baù, Meron Belay, Matteo Bertolin, Alessandro Bressanello, Monica Broggio, Sabrina Franceschini, Emanuele Maraga, Elena Magro, Cristina Ignomeriello, Valeria Presotto, Eva Reidt, Matteo Secchi, Benedetta Setti, Manuel Silvestri, Angelo Vignola, Chiara Visconti, Diego Vianello.