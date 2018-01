"Vista muro - mostra / laboratori / workshop / incontri"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il collettivo Urban Rise di Mestre, con il patrocinio del Comune di Venezia nell’ambito della progettualità “Venice in Translation” ed in collaborazione con diverse associazioni e gruppi informali attivi nel territorio di Mestre Venezia, presenta “VISTA MURO”, una mostra sulla street art come veicolo di rigenerazione urbana.



VISTA MURO offrirà un’esposizione, incontri di approfondimento ed esperienze interattive pensati per accompagnare visitatori di tutte le età alla scoperta della street e urban art e dei casi di successo in Italia e all’estero, in cui queste forme d’arte sono state utilizzate per contribuire alla rigenerazione di aree urbane degradate, marginali o sotto-utilizzate.



L’inaugurazione si terrà Venerdì 19 Gennaio alle 19.00, presso il “Negozio Piave 67” in Via Piave 67 a Mestre. La mostra rimarrà aperta da Venerdì 19 a Mercoledì 31 Gennaio, con i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle 17.00 alle 20.30 e Domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30.



Inoltre nei giorni di apertura saranno ospitati i seguenti incontri e laboratori:



Sabato 20 Gennaio alle 17.30_ “Dal graffitismo ai musei a cielo aperto”, incontro con Nicoletta Bacino, ideatrice del festival di street art “I DOLOVE” di Dolo, e la visual artist Federica Manna.



Domenica 21 Gennaio dalle 11.00 alle 12.30_ “VISTA MURO KidsLab”, laboratorio per bambini per cimentarsi con gli stencil e l’aerosol printing assieme alla visual artist Federica Manna.



Sabato 27 Gennaio alle 17.30_ “ReAttori urbani”, incontro coordinato da Urban Rise con le associazioni ETICity, Gruppo di Lavoro via Piave Aps, Viva Piraghetto - Parco armonico, ASD Apta Parkour e LiveOutsideinVEnice - Angolazioni Urbane.



Domenica 28 Gennaio dalle 11.00_ “I Girografi”, laboratorio itinerante in cui i bambini (6-10 anni) saranno accompagnati nell’esplorazione della città da Laura Mascino.



Dato il numero limitato di posti disponibili per i laboratori, è gradita la prenotazione mandando una mail a info@urbanrise.it".