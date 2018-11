Motobabbo 2018 a Mirano

Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande della provincia di Venezia. Giunto alla XV edizione, Motobabbo ha già donato oltre 65mila euro a Casa Nazareth di Chirignago, il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà guidato da Suor Licia Farinelli. L'appuntamento è per Sabato 8 Dicembre 2018, a partire dalle 13 in Piazza a Mirano.

La passata edizione

All’edizione 2017 hanno partecipato più di 650 motociclisti, "un record che con il vostro aiuto vogliamo battere anche quest’anno". Gratuito e aperto a tutti, Motobabbo unisce gli amanti delle due ruote per raggiungere un solo obiettivo: stare bene e far del bene per i Bimbi ospiti nelle casa famiglia "Casa NAzareth". Non è prevista alcuna quota di iscrizione e non ci sono limiti di età. Moto, scooter, vespe, quad, sidecar. Tutti i mezzi sono i benvenuti. Per qualsiasi info scrivere a info@hondatourist.it, oppure chiamate il numero 348 8424264.